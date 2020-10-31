"Динамо" здобуло першу вольову перемогу при Луческу

Київське "Динамо" в номінально гостьовому матчі 8-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі обіграло "Дніпро-1". Перенесений поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1:2.

Матч почався в дуже повільному темпі. Команди 22 хвилини просто перекочували м'яч в центрі поля, не створюючи ніяких небезпечних моментів. Все змінилося після шикарного удару Олександра Назаренко. 20-річний хавбек "Дніпра-1" потужним "пострілом" з кута штрафного в дальній кут вивів свою команду вперед – 0:1.

Цей гол розбудив "Динамо". Атаки столичних футболістів стали агресивні і до перерви підопічні Луческу змогли вийти вперед.

На 34-й хвилині Володимир Адамюк зрізав головою у власні ворота, а на 43-й хвилині Віктор Циганков зробив рахунок 1:2.

У другому таймі ближче до забитого голу були динамівці, однак гравцям не вистачило завершального пасу. Вийшовши на заміну Родргіес помітно пожвавив напад віцечемпіонів України, але відзначиться точним ударом не зміг.

Таким чином кияни під керівництвом Луческу вперше виграли, програючи по ходу зустрічі. Гравці з Києва набирають 20 очок, продовжуючи лідирувати в УПЛ. У 9-му турі 8 листопада "Динамо" зіграє вдома з "Шахтарем".

"Дніпро-1" – "Динамо" 1:2 (1:2, 0:0)

Голи: 1:0 – 22 Назаренко, 1:1 – 34, автогол Адамюк, 1:2 – 43 Циганков.

Дніпро-1 – Сарнавський, Логінов, Адамюк, Цуріков, Тейлор, Пихаленок, Назаренко (Коркішко, 80), Ігнатенко (Кравченко, 72), Ді Франко (Чичиков, 63), Когут (Батагов, 63), Довбік (Хобленко, 63 ).

Динамо – Нещерет, Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв, Буяльський (Ледньов, 72), Шепелев (Сидорчук, 85), Вербич (Родрігеш, 63), Циганков, Андрієвський, Супряга.

Попередження: Ігнатенко (50), Буяльський (55), Назаренко (77), Кендзьора (86), Попов (90), Пихаленок (90).

Турнірна таблиця УПЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед цією грою "Динамо" втратило другого голкіпера. Позитивний тест на коронавірус отримав Денис Бойко. Раніше COVID-19 заразився Георгій Бущан.