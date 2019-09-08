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9 вересня • оновлено в 11:10
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"Динамо" здобуло розгромну перемогу, забивши шість голів

32.1т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" розгромило херсонський "Кристал", який посідає перше місце у Другій лізі – третьому за класом дивізіоні чемпіонату України.

Товариський матч відбувся на навчально-тренувальній базі киян у Конча-Заспі й завершився із рахунком 6:0.

В поєдинку у віцечемпіонів України не брали участі деякі гравці, які були викликані в свої національні збірні.

"Динамо" – "Кристал" – 6:0

Гол: Гармаш (8, 65), де Пена (31, 87), Соль (58), Сидорчук (70)

"Динамо": Бущан – Кравченко, Кадірі, Шабанов, Сідклей – Сидорчук, Гармаш, Андрієвський, де Пена – Бесєдін, Соль.

Запасні: Сирота, Дмитрук, Романчук, Янаков, Сухоручко

Гол Гармаша:

Гол де Пени:

Гол Соля:

Дубль Гармаша:

Гол Сидорчука:

Дубль де Пени:

Повний матч на відео

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Нагадаємо, що "Динамо" 19 вересня проведе перший матч Ліги Європи. Підопічні Олексія Михайличенка битимуться вдома зі шведським "Мальме".

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Україна Київ
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ФК Динамо Київ
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Рябков Анатолій
Рябков Анатолій
Будемо скоро радіти що Динамо якусь дворову команду обіграє
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