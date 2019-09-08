"Динамо" здобуло розгромну перемогу, забивши шість голів

Київське "Динамо" розгромило херсонський "Кристал", який посідає перше місце у Другій лізі – третьому за класом дивізіоні чемпіонату України.
Товариський матч відбувся на навчально-тренувальній базі киян у Конча-Заспі й завершився із рахунком 6:0.
В поєдинку у віцечемпіонів України не брали участі деякі гравці, які були викликані в свої національні збірні.
"Динамо" – "Кристал" – 6:0
Гол: Гармаш (8, 65), де Пена (31, 87), Соль (58), Сидорчук (70)
"Динамо": Бущан – Кравченко, Кадірі, Шабанов, Сідклей – Сидорчук, Гармаш, Андрієвський, де Пена – Бесєдін, Соль.
Запасні: Сирота, Дмитрук, Романчук, Янаков, Сухоручко
Гол Гармаша:
Гол де Пени:
Гол Соля:
Дубль Гармаша:
Гол Сидорчука:
Дубль де Пени:
Повний матч на відео
Нагадаємо, що "Динамо" 19 вересня проведе перший матч Ліги Європи. Підопічні Олексія Михайличенка битимуться вдома зі шведським "Мальме".
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