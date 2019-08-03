Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" здобуло розгромну перемогу в УПЛ

3.6т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" здобуло впевнену гостьову перемогу над ФК "Львовом " у 2-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі. Зустріч на "Арені Львів" завершилась з рахунком 0:3.

Столичні футболісти весь матч володіли ініціативою і впевнено втілили її в голи. Ключовими стали останні хвилини першого тайму, коли з інтервалом в 60 секунд віце-чемпіони країни закотили господарям два голи.

Спершу Сидорчук шикарний закид вирізав на Буяльського, який раптово для всіх забіг в штрафну і головою класно пробив прямо під поперечину.

А потім майже відразу Шепелєва збили в чужій штрафній і Ігор Пасхал впевнено вказав на пенальті, який реалізував Буяльський.

Крапку в грі суперударом з льоту поставив Карлос Де Пена на 52-й хвилині.

Новини
2-й тур Прем'єр-ліги: розклад і де дивитися

Нагадаємо, що в 1-му турі кияни в гостях у суху обіграли "Карпати". Крім того, напередодні столична команда зробила гучний трансфер, підписавши гравця збірної Люксембургу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Львів
Теги
ФК Динамо Київ ФК Львів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel