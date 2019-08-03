"Динамо" здобуло розгромну перемогу в УПЛ

Київське "Динамо" здобуло впевнену гостьову перемогу над ФК "Львовом " у 2-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі. Зустріч на "Арені Львів" завершилась з рахунком 0:3.

Столичні футболісти весь матч володіли ініціативою і впевнено втілили її в голи. Ключовими стали останні хвилини першого тайму, коли з інтервалом в 60 секунд віце-чемпіони країни закотили господарям два голи.

Спершу Сидорчук шикарний закид вирізав на Буяльського, який раптово для всіх забіг в штрафну і головою класно пробив прямо під поперечину.

А потім майже відразу Шепелєва збили в чужій штрафній і Ігор Пасхал впевнено вказав на пенальті, який реалізував Буяльський.

Крапку в грі суперударом з льоту поставив Карлос Де Пена на 52-й хвилині.

Нагадаємо, що в 1-му турі кияни в гостях у суху обіграли "Карпати". Крім того, напередодні столична команда зробила гучний трансфер, підписавши гравця збірної Люксембургу.

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