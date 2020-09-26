"Динамо" здобуло розгромну перемогу в УПЛ перед плей-оф Ліги чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 15:55, 26.09.2020 Оновлено: 16:50, 26.09.2020

Київське "Динамо" в матчі 4-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі легко розправилося з ФК "Минай" з однойменного села в Закарпатській області.

Зустріч на столичному НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 4:0.

Поєдинок пройшов за тотальної переваги столичних футболістів, які з 14-ї хвилини грали у більшості. Павлиш за фол останньої надії отримав пряму червону картку.

Вербич не забив з пенальті, але довго чекати гола не довелося.

На 38-й хвилині Супряга ідеально віддав п'ятою Андрієвського після передачі з глибини. Хавбек "Динамо" увійшов в штрафну і перекинув Поповича.

У другому таймі підопічні Луческу закотили ще три м'ячі і в гарному настрої можуть готується до матчу-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів проти "Гента" (29 вересня).

Відзначимо, що перша гра в Бельгії завершилася з рахунком 2:1 на користь віцечемпіонів України.

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