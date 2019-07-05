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"Динамо" здобуло розгромну перемогу на зборах в Австрії

10.5тЧитати матеріал російською

Віце-чемпіон України київське "Динамо" у другому матчі передсезонних зборів в Австрії розгромило місцевий "Ваккер" – 3:0.

Команда Олександра Хацкевича провела гру практично оптимальним складом. Винятком стали основний воротар Денис Бойко і капітан Віктор Циганков, які поки не набрали потрібних фізичних кондицій.

"Динамо" здобуло розгромну перемогу на зборах в Австрії

ФК "Динамо" Київ

Всі три м'ячі "біло-сині" провели ще до перерви. Перший гол у грі записав на свій рахунок новачок киян Олександр Караваєв. Через вісім хвилин після цього відзначився зоряний півзахисник Беньямін Вербич. А на останній хвилині першої половини зустрічі відзначився Денис Гармаш, якому, за чутками, підшукують нову команду.

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"Динамо" ухилилося від поразки в першому матчі на зборах

"Динамо" здобуло розгромну перемогу на зборах в Австрії

ФК "Динамо" Київ

Наступний матч в Австрії динамівці проведуть у понеділок, 8 липня, з грецьким "Олімпіакосом".

"Динамо" - "Ваккер" – 3:0
Голи: Караваєв, 12, Вербич, Гармаш, 45

"Динамо": Нещерет (Кучерук, 46) - Кендзьора (Караваєв, 66), Бурда (Миколенко, 66), Кадар (Алібеков, 46), Шабанов - Кадір (Сидорчук, 66), Шепелєв (Шапаренко, 66), Гармаш (Андрієвський, 66) - Караваєв (Цітаішвілі, 46), Соль (Русин, 46), Вербич (Де Пена, 46).

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідера "Динамо" Віктора Циганкова не допустили до тренувань команди.

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Місце
Австрія
Тег
ФК Динамо Київ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Почему б победе да не быть разгромной? Отчего б разгрому не победным быть? Если Трамп, к примеру, брал аэродромы в век, когда умели лишь пешком ходить? :)
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