"Динамо" здобуло розгромну перемогу і понесло втрату перед матчем з "Шахтарем"

Київське "Динамо" здобуло розгромну перемогу над ФК "Львів" у поєдинку 13-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі і втратило Сергія Сидорчука.

Зустріч на столичному НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 4:0.

З перших секунд віцечемпіони України захопили ініціативу, і притисли гостей до своїх воріт. Атаки накочували одна за однією, і вже на 10-й хвилині після флангової передачі Миколенка, Шапаренко забив свій перший гол в сезоні.

Зусиллями Караваєва на правому фланзі "Динамо" продовжувало тиснути і на 30-й хвилині заробило пенальті.

Через 5 хвилин Сидорчук отримав другий гірчичник і був видалений з поля. Ця червона картка позбавила капітана киян можливість зіграти проти "Шахтаря" в наступному турі УПЛ.

У другому таймі господарі, граючи в меншості, легко забили ще два голи.

"Динамо" – "Львів" 4:0

Голи: 1:0 – 10 Шапаренко, 2:0 – 30, пенальті Циганков, 3:0 – 82 Бесєдін, 4:0 – 90 Попов.

Динамо – Бущан, Шабанов, Миколенко, Попов, Шапаренко, Циганков, де Пена (Бесєдін, 76), Гармаш (Андрієвський, 83), Сидорчук, Караваєв, Фран Соль (Вербич, 46).

Львів – Сарнавський, Приймак, Борзенко, Гончар, Братков (Педро Вітор, 46), Рафаел Сабіно, Мартан, Богунов (Велвес Байано, 71), Татарков, Пернамбуко, Рожеріо Шина (Філіпе, 84).

Попередження: Сидорчук (16), Приймак (29), Мартан (54), Гончар (84).

Вилучення: Сидорчук (35).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 листопада президент київського "Динамо" Ігор Суркіс, незважаючи на перемогу своєї команди в 1/8 фіналу Кубка України над "Шахтарем", назвав слабкі місця колективу Олексія Михайличенка.

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