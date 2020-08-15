"Динамо" здобуло першу велику перемогу при Луческу

Київське "Динамо" з рахунком 5:1 обіграло житомирське "Полісся", оформивши першу велику перемогу при новому тренері.

Уже в першому таймі Владислав Супряга оформив дубль. Ще по одному голу забили Буяльський, Шапаренко та Дуелунд.

Єдиний гол гості з Житомира забили після перерви. Після помилки Сироти Галенко вийшов один на один з Бущаном. Першу дуель голкіпер виграв, але потім м'яч все ж опинився в сітці.

"Динамо" – "Полісся" 5:1

Голи: Супряга 12, Буяльський 24, Супряга 37, Шапаренко 45, Дуелунд 78 - Галенко 52

Полісся (стартовий склад): Маханьков, Бринько, Швець, Прокопчук, Власюк, Чернецький, Даудов, Савошко, Повалій, Галенко, Галенко.

Динамо (стартовий склад): Бойко, Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Цітаішвілі, Буяльський, де Пена, Супряга.

Попередження: Галенко 70 - Дуелунд 71

Нагадаємо, що 7 серпня "Динамо" здобуло розгромну перемогу над рівненським "Вересом" в першому матчі під керівництвом нового наставника Мірчі Луческу. 11 серпня кияни програли чернігівськiй "Деснi", пропустивши на останніх хвилинах.

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