"Динамо" здобуло першу велику перемогу при Луческу

Динамо - Полісся. ФК Динамо
Київське "Динамо" з рахунком 5:1 обіграло житомирське "Полісся", оформивши першу велику перемогу при новому тренері.
Уже в першому таймі Владислав Супряга оформив дубль. Ще по одному голу забили Буяльський, Шапаренко та Дуелунд.
Єдиний гол гості з Житомира забили після перерви. Після помилки Сироти Галенко вийшов один на один з Бущаном. Першу дуель голкіпер виграв, але потім м'яч все ж опинився в сітці.
"Динамо" – "Полісся" 5:1
Голи: Супряга 12, Буяльський 24, Супряга 37, Шапаренко 45, Дуелунд 78 - Галенко 52
Полісся (стартовий склад): Маханьков, Бринько, Швець, Прокопчук, Власюк, Чернецький, Даудов, Савошко, Повалій, Галенко, Галенко.
Динамо (стартовий склад): Бойко, Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Цітаішвілі, Буяльський, де Пена, Супряга.
Попередження: Галенко 70 - Дуелунд 71
Нагадаємо, що 7 серпня "Динамо" здобуло розгромну перемогу над рівненським "Вересом" в першому матчі під керівництвом нового наставника Мірчі Луческу. 11 серпня кияни програли чернігівськiй "Деснi", пропустивши на останніх хвилинах.
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