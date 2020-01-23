"Динамо" здобуло першу розгромну перемогу в році

Київське "Динамо" здобуло свою першу розгромну перемогу на тренувальних зборах в турецькому Белеку.

Динамо - Вардар ФК Динамо

В рамках турніру Gloria Cup, підопічні Олексія Михайличенка обіграли "Вардар" (4:0), який є лідером чемпіонату Північної Македонії.

Рахунок вже на 5-й хвилині після чудового пасу Піваріча відкрив Буяльський. Через 2 хвилини Сидорчук подвоїв перевагу, а на 29 хвилині Дуелунд довів результат до розгромного. Ефектну крапку на 87-й хвилині з пенальті поставив Русин.

Свій наступний матч "біло-сині" проведуть 24 січня проти "Хайдука".

"Динамо" - "Вардар" - 4:0

Гол: Буяльський (5), Сидорчук (7), Дуелунд (30), Русин (87, пен.)

"Динамо" (перший тайм): Бущан – Караваєв, Забарний, Кадар, Вівчаренко – Сидорчук, Кадір, Дуелунд, Піваріч, Буяльський – Соль

"Динамо" (другий тайм): Нещерет – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелєв, Андрієвський, Шапаренко, Цітаішвілі, де Пена – Русин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому матчі 2020 київське "Динамо" зіграло внічию з польською "Легією". 20 січня кияни мінімально обіграли азербайджанський "Нефтчі" – 2:1.

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