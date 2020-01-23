Головна Новини
23 січня • оновлено в 19:54
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" здобуло першу розгромну перемогу в році

2.3т
Читати матеріал російською

Київське "Динамо" здобуло свою першу розгромну перемогу на тренувальних зборах в турецькому Белеку.

Динамо - Вардар

Динамо - Вардар

ФК Динамо

В рамках турніру Gloria Cup, підопічні Олексія Михайличенка обіграли "Вардар" (4:0), який є лідером чемпіонату Північної Македонії.

Рахунок вже на 5-й хвилині після чудового пасу Піваріча відкрив Буяльський. Через 2 хвилини Сидорчук подвоїв перевагу, а на 29 хвилині Дуелунд довів результат до розгромного. Ефектну крапку на 87-й хвилині з пенальті поставив Русин.

Свій наступний матч "біло-сині" проведуть 24 січня проти "Хайдука".

"Динамо" - "Вардар" - 4:0

Гол: Буяльський (5), Сидорчук (7), Дуелунд (30), Русин (87, пен.)

"Динамо" (перший тайм): Бущан – Караваєв, Забарний, Кадар, Вівчаренко – Сидорчук, Кадір, Дуелунд, Піваріч, Буяльський – Соль

"Динамо" (другий тайм): Нещерет – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелєв, Андрієвський, Шапаренко, Цітаішвілі, де Пена – Русин.

Новини
"Методи наперсточників": "Динамо" виступило з різкою заявою, згадавши "Шахтар"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому матчі 2020 київське "Динамо" зіграло внічию з польською "Легією". 20 січня кияни мінімально обіграли азербайджанський "Нефтчі" – 2:1.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Місце
Туреччина Белек
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги