"Динамо" здобуло першу перемогу в 2020 році

Київське "Динамо" здобуло свою першу перемогу на тренувальних зборах у Туреччині. Команда Олексія Михайличенка мінімально обіграла азербайджанський "Нефтчі" – 2:1.

Українці активно почали гру і вже під кінець 20-ї хвилини зуміли двічі вразити ворота суперників.

Спочатку захисник Віталій Миколенко підключився до атаки і з-за меж штрафного замкнув простріл Карлоса де Піни з лівого флангу. А трохи пізніше вже сам парагваєць замикав навіс Олександра Караваєва з правого флангу, захисник вибив м'яч з лінії воріт, але прямо на форварда "біло-синіх" Назарія Русина, який з кількох метрів пробив під поперечину.

Динамо – Нефтчі ФК "Динамо" Київ

Після цього ініціатива перейшла до "Нефтчі", який мав кілька шансів не тільки відіграти один м'яч, але і зрівняти в рахунку. У підсумку в середині другого тайму азербайджанці забили дальнім ударом, але на більше їх не вистачило. Таким чином, "Динамо" довело матч до підсумкової перемоги.

"Динамо" (Київ) – "Нефтчі" (Баку) – 2:1

"Динамо" (1 тайм): 1. Бущан – 20. Караваєв, 6. Кадірі, 44. Кадар, 16. Миколенко – 29. Буяльський (К), 18. Андрієвський, 99. Дуелунд, 32. Каргбо, 14. Де Пена – 43. Русин.

"Динамо" (2 тайм): 71. Бойко – 94. Кендзьора, 34. Сирота, 30. Шабанов, 23. Піваріч – 5. Сидорчук (К), 8. Шепелєв, 10. Шапаренко, 11. Цітаішвілі, 7. Вербич – 9. Соль.

"Нефтчі" (стартовий склад): 1. Агаєв, 3. Кара Мбоджі, 6. Станкович, 7. Алеськеров, 8. Махмудов, 9. Дабо, 11. Плателлас, 15. Наріман, 18. Ахундов, 77. Герье, 93. Мустівар.

Запасні: 12. Ібрагімов, 30. Мамедов, 17. Гаджієв, 26. Булуда, 27. Сілла, 33. Валізаде, 36. Кане, 40. Гасанов, 55. Алієв, 56. Алібейлі, 74. Бачіров, 75. Курбанли, 80. Зуар.

Голи: Миколенко (12), Русин (19) – Плателлас (69).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому матчі 2020 київське "Динамо" зіграло внічию з польською "Легією".

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