"Динамо" здобуло перемогу в ЛЄ, довівши до сліз Михайличенка: спортивні підсумки 19 вересня

Київське "Динамо" здобуло першу перемогу в офіційному матчі під керівництвом Олексія Михайличенка, а Анатолія Тимощука загнобила колишня дружина.

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Крім того, екссуперник Олександра Усика Мурат Гассієв висловився про поразку Ентоні Джошуа від Енді Руїса. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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