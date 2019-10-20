"Динамо" здобуло непросту перемогу в УПЛ

Київське "Динамо" мінімально обіграло "Олександрію" в 11-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Зустріч на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 1:0.

Гості впевнено розпочали зустріч і півтайма володіли ініціативою, створивши кілька небезпечних моментів біля воріт Бущана, але гол забили динамівці.

На 33-й хвилині Миколенко протягнув м'яч практично від своїх воріт до штрафної, віддав на Гармаша, який скинув у дотик на де Піну. Уругваєць моментально навісив в штрафну, де все той же Миколенко головою всадив м'яч у кут.

Після перерви вже столичні футболісти грали першим номером і кілька разів мали чудову нагоду збільшити перевагу, але блискуче грав Паньків.

"Динамо" – "Олександрія" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 32 Миколенко.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзьора, Попов, Шабанов, Циганков, Сидорчук, Гармаш (Вербич, 68), де Пена (Караваєв, 90), Буяльський, Фран Соль (Родрігеш, 81).

Олександрія – Паньків, Пашаєв, Бухав, Мірошниченко, Дубра, Третьяков (Задерака, 80), Лучкевич (Сітало, 66), Банада, Ковалець, Гречишкін, Безбородько (Шастал, 61).

Попередження: Безбородько (25), Циганков (37), де Пена (40), Попов (50), Задерака (87), Бухал (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 10-му турі кияни здобули непросту перемогу над " Колосом " з села Ковалівка (Васильківський район).

Поєдинок в столиці на "Оболонь-Арені" завершився з рахунком 0:4.

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