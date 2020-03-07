"Динамо" здобуло красиву перемогу над "Олександрією" в УПЛ

Київське "Динамо" в матчі 22-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі в гостях обіграло "Олександрію". Поєдинок на стадіоні "Ніка" завершився з рахунком 3:1.

У першому таймі йшла рівна гра, в якій глядачі побачили максимум боротьби і мінімум гострих моментів. Перед свистком на перерву динамівцям вдалося реалізувати жахливий провал господарів в обороні.

Статистика після першого тайму

Після подачі з кутового Миколенко точно прострілив на ногу Шабанову, і Артем в оточенні трьох захисників, які виявилися звичайними глядачами, замкнув в порожні ворота.

На самому старті другої половини Довгий отримав другу жовту, залишивши "Олександрію" в меншості.

Статистика після другого тайму

"Олександрія" – "Динамо" 1: 3 (0:1, 1:2)

Голи: 0:1 – 45 Шабанов, 0:2 – 60 Буяльський, 1:2 – 62, пенальті Гречишкін, 1:3 – 85 Миколенко.

Олександрія – Паньків, Бухав, Гордієнко (Грицук, 46), Стецков, Дубра, Довгий, Лучкевич (Пашаєв, 72), Задерака (Протасов, 63), Третьяков, Гречишкін, Сітало.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Попов, Миколенко, Шабанов, Буяльський (Дуелунд, 88), Сидорчук (Мохаммед, 68), Караваєв, Шепелев, Вербич, Русин (Піваріч, 84).

Попередження: Задерака (17), Стецков (31), Довгий (36), Паньків (45), Сидорчук (49), Миколенко (51), Караваєв (79).

Вилучення: Довгий (47).

Відзначимо, що 11 березня ці ж команди зустрінуться в рамках 1/4 фіналу Кубка України. Початок о 19:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20-му турі "Дніпро-1" переміг столичний "Динамо" з рахунком 3:1. У цій грі Віталій Буяльський був видалений Монзуль після застосування системи відеоповтору.

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