"Динамо" здобуло історичну перемогу в Києві

Київське "Динамо" обіграло "Дніпро-1" в 9-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Перша в історії зустріч цих команд в УПЛ завершилася на НСК "Олімпійський" з рахунком 2:0.

У першому таймі "Динамо" володіло явною ініціативою і змогло створити ряд моментів. "Дніпро-1" нічим не запам'ятався, але гра команди не залишала враження безнадійності. Складалося відчуття, що футболісти в будь-якому момент можуть вистрілити і створити гольовий момент.

Однак це на 30-й хвилині вдалося створити господарям. Миколенко в підкаті з флангу віддав крос на центр штрафного, а Вербич точно замкнув передачу - 1:0.

Після перерви перевага підопічних Михайленка стало помітна ще гостріше. Раз по раз віцечемпіони країни тікали в контратаки і лише за допомогою фолів гості зупиняли Циганкова, Гармаша або Вербича.

Особлива заслуга в невеликому рахунку Валерія Юрчука. Голкіпер "Дніпра-1" витягував "мертві" м'ячі, але з пенальті на 79-й хвилині впоратись не зміг.

Бесєдіну завадив пробити Логінов, суддя відразу вказав на точку і Циганков холоднокровно розвів воротаря і м'яч по кутах - 2:0.

"Динамо" – "Дніпро-1" 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 30 Вербич, 2:0 – 80, пенальті Циганков.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Шабанов, Миколенко, Кадар, Сидорчук, Вербич (де Пена, 86), Циганков, Гармаш (Караваєв, 90), Бесєдін, Фран Соль (Буяльський, 57).

Дніпро-1 – Юрчук, Сафронов, Логінов, Польовий, Лопиренок, Когут, Кравченко, Назаренко (Коркішко, 80), Батагов (Вакулко, 46), Чичиков, Супряга (Куліш, 70).

Попередження: Шабанов (37), Батагов (40), Гармаш (51), Супряга (55), Вакулко (71), Назаренко (76), Сафронов (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 вересня "Динамо " впевнено перемогло на виїзді полтавську "Ворсклу" у 8-му турі чемпіонату України з футболу в УПЛ. Матч на стадіоні ім. Бутовського завершився з розгромним рахунком 5:0.

Раніше "біло-сині" змогли перервати свою антирекордну серію з 6 матчів без перемог і обіграти шведський "Мальме" в Лізі Європи.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!