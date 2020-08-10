"Динамо" здійснило перший трансфер за Луческу

Михайло Морозов Футбол 11:27, 10.08.2020 Оновлено: 11:39, 10.08.2020

Київське "Динамо" оголосило про підписання попереднього контракту з лівим захисником польського "Леха" Володимиром Костевичем, який став першим новачком за часів Мірчі Луческу.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, український футболіст приєднається до команди 1 січня 2021 року і буде захищати кольори киян протягом трьох років.

Контракт Костевича з "Лехом" діє до 31 грудня 2020 року. Згідно з регламентами ФІФА, українець мав право на підписання угоди з "Динамо" за пів року до закінчення свого чинного контракту.

27-річний захисник є вихованцем львівського футболу. Він довгий час виступав за "Карпати", поки не перейшов у "Лех" у 2017 році. У сезоні 2019/20 Костевич узяв участь у 27 матчах команди в чемпіонаті Польщі, віддавши п'ять результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі подробиці переходу легіонера "Динамо" Мохаммеда Кадірі в тульський "Арсенал".

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Українець Зозуля визнаний найціннішим футболістом в іспанському клубі

У Мінську під час протестів чоловік загинув під колесами автозаку, МВС спростовує. Фото і відео

Автозак в'їхав у натовп протестувальників у Мінську: є серйозно постраждалі

Лукашенко прийшов на вибори із сином: зустрічали гармошкою і квітами. Відео

Хомчак призначив у Генштаб військового, який кинув свою бригаду на Донбасі, – волонтер