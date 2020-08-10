"Динамо" здійснило перший трансфер за Луческу

Київське "Динамо" оголосило про підписання попереднього контракту з лівим захисником польського "Леха" Володимиром Костевичем, який став першим новачком за часів Мірчі Луческу.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, український футболіст приєднається до команди 1 січня 2021 року і буде захищати кольори киян протягом трьох років.

Контракт Костевича з "Лехом" діє до 31 грудня 2020 року. Згідно з регламентами ФІФА, українець мав право на підписання угоди з "Динамо" за пів року до закінчення свого чинного контракту.

27-річний захисник є вихованцем львівського футболу. Він довгий час виступав за "Карпати", поки не перейшов у "Лех" у 2017 році. У сезоні 2019/20 Костевич узяв участь у 27 матчах команди в чемпіонаті Польщі, віддавши п'ять результативних передач.

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