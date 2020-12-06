"Динамо" збирається купити бразильця за 15 млн євро

Київське "Динамо" в зимове міжсезоння зробить пропозицію бразильському півзахисникові "Галатасарая" Маркао.

Як повідомляє Bursahakimiyet, головний тренер киян Мірча Луческу тривалий час спостерігає за 24-річним опорником і наполягає на його підписаннi. Керівництво турецької команди, яка відмовилася влітку від пропозиції в 9 мільйонів євро, очікує отримати за футболіста щонайменше 15 мільйонів євро.

Бразилець, зарплата якого в 2019 році становила 4 мільйони євро, завдяки своєму прогресу перебуває в полі зору багатьох європейських команд. Головний план "Галатасарая" – зберегти Маркао до кінця сезону і продати його за вищими цінами.

Авторитетний портал Тransfermarkt оцінює хавбека в 9 мільйонів євро. Його договір із командою розрахований до літа 2022.

Відзначимо, що про інтерес до Маркао багато ЗМІ повідомляли ще в серпні цього року, однак президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував цю інформацію.