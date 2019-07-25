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"Динамо" зазнало величезних втрат перед Суперкубком України

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Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков та нападник Фран Соль не допоможуть команді в матчі за Суперкубок України проти "Шахтаря". Про це заявив головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич.

"Циганков вже фактично відновився від тієї м'язової травми, яку він отримав на початку австрійського збору під час силової роботи. З вівторка він працює в загальній групі, але до матчу за Суперкубок України Вітя готуватися не буде - він ще не готовий до цього, та й ризикувати його здоров'ям на самому початку сезону ми не станемо. Зате до стартових матчів чемпіонату Циганков, сподіваюся, буде готуватися. Подивимося на його стан", - сказав Хацкевич в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

Фран Соль (в центрі) та Віктор Циганков (праворуч) не зіграють в матчі за Суперкубок-2019

Фран Соль (в центрі) та Віктор Циганков (праворуч) не зіграють в матчі за Суперкубок-2019

ФК "Динамо"

Також він розповів, що іспанський легіонер "Динамо" Фран Соль отримав травму, як то кажуть, на рівному місці.

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"10 липня у нас був вихідний день, але Фран вирішив попрацювати в тренажерному залі. І перестарався ... Прикро. Його бажанню, з яким він працює на тренуваннях, можна тільки позаздрити! Хлопець викладається на всі сто. І тут таке його ставлення до роботи зіграло з ним злий жарт. Зрозуміло, як і у випадку з Циганковим, мова про участь цього футболіста в матчі за Суперкубок України не йде", - зазначив головний тренер киян.

Хацкевич додав, що є всі шанси, щоб і Циганков, і Соль повернулися в стрій до старту "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів в матчах з "Брюгге".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" пропустило три голи і програло новачку Прем'єр-ліги "Колосу" під час передсезонної підготовки.

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Тема
Суперкубок України
Особи
Віктор Циганков Фран Соль
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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