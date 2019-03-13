"Динамо" зазнало тяжкої втрати перед матчем із "Челсі"

Словенський півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич не допоможе "біло-синім" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це кращий бомбардир столичної команди написав на своїй сторінці в Instagram.

"Із сумом повідомляю, що у мене не вийде взяти участь у грі 14 березня. Я хворів цього тижня і робив все від мене залежне, щоб підготуватися до матчу, але, на жаль, не зможу грати. Іноді життя йде не так, як ви планували. Я буду на стадіоні, щоб підтримати команду, і сподіваюся побачити усіх вас там", — звернувся до вболівальників 25-річний хавбек у своєму акаунті.

Нагадаємо, що Вербич був відсутній і в першій грі "Динамо" в Лондоні, відбуваючи дискваліфікацію за перебір жовтих карток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 14 березня, в єврокубках свій матч проведе київське "Динамо". Підопічні Олександра Хацкевича в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи приймуть "Челсі". Перший матч у Лондоні завершився з рахунком 3:0.

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