"Динамо" вперше програло за Луческу

Київське "Динамо", поступившись італійському "Ювентусу" в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів, зазнало першої поразки в офіційних матчах під керівництвом Мірчі Луческу. .

Румунський тренер очолив столичний клуб 23 липня 2020 року і до цього разом із командою в 10 офіційних матчах здобув 8 перемог і двічі зіграв унічию.

"Динамо" з Луческу програло лише раз – у товариському матчі з "Десною" (1:2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу, завоювавши в серпні зі столичною командою Суперкубок України, увійшов в історію нашої країни як єдиний тренер, який виграв цей трофей із різними командами.