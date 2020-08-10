"Динамо" зацікавилося форвардом з чемпіонату Німеччини

Михайло Морозов Футбол 17:39, 10.08.2020

Київське "Динамо" націлилося на турецького нападника Кенана Карамана, який у сезоні 2019/20 виступав у німецькій Бундеслізі за "Фортуну" з Дюссельдорфа.

Як повідомляє видання Fotomac, в запрошенні форварда в український клуб особисто зацікавлений новий тренер команди Мірча Луческу. Сам Караман також був би не проти попрацювати під керівництвом румунського фахівця, оскільки його дебют у збірній країни припав якраз на той час, коли турками керував Луческу.

Відзначається, що у "Динамо" є серйозні конкуренти на нападника в особі стамбульських "Галатасарая" і "Фенербахче". Його вартість за версією Transfermarkt становить 3,5 мільйона євро, а сума викупу – 2 мільйони євро.

Караман не хоче залишатися в "Фортуні", оскільки його команда вилетіла з Бундесліги. Він взяв участь у 20 матчах команди, забивши 6 голів і віддавши 1 результативну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "динамівці" оформили перший трансфер в епоху Луческу та порадували польських уболівальників.

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