"Динамо" запропонували 25 млн євро за Миколенка – футбольний скаут

Футбольний скаут Алекс Великих заявив, що коментатори на телеканалі Sky Sports повідомили про те, що один з італійських клубів запропонував київському "Динамо" 25 млн євро за Віталія Миколенка.

В ефірі YouTube-каналу "Бомбардир" він розповів, що почув цю інформацію під час прямої трансляції матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між "Гентом" та українською командою.

"Я дивився цей матч на телеканалі Sky, і коментатори протягом усього першого тайму розхвалювали Владислава Супрягу, а з приводу Миколенка сказали, що є конкретний італійський клуб, який почав переговори по футболісту, запропонувавши 25 мільйонів євро", – заявив Великих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, за лівим захисником київського "Динамо" також уважно стежить "Манчестер Юнайтед".