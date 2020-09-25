"Динамо" запропонували 25 млн євро за футболіста збірної України: підсумки спорту 24 вересня
Мюнхенська "Баварія" виграла Суперкубок УЄФА, а київським "Динамо" запропонували 25 мільйонів євро за футболіста збірної України.
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