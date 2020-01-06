"Динамо" залишає провідний легіонер - ЗМІ

Захисник "Динамо" і збірної Угорщини Тамаш Кадар, скоріше за все, найближчим часом залишить київський клуб. У минулі вихідні гравець пройшов медогляд в угорському "Фехерварі".

За інформацією порталу nb1.hu, угорський клуб найближчим часом може оголосити про підписання динамівця. Про деталі потенційного переходу Кадара в "Фехервар" не повідомляється.

Тамаш Кадар Динамомания

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що "Динамо" планує знайти для Кадара нову команду. У цьому сезоні угорець провів за киян 20 матчів, в яких віддав 1 гольову передачу. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його вартість в 4,5 млн євро.

Варто відзначити, що за "Фехервар" виступає українець Іван Петряк. Команда йде на другому місці в чемпіонаті Угорщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що Денис Гармаш залишив "Динамо" і перейшов в новий клуб.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!