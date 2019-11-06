"Динамо" Загреб - "Шахтар": відеоогляд матчу

Донецький "Шахтар" в 4-му турі Ліги чемпіонів зміг врятувати мертвий матч, і, програючи 1:3 за кілька хвилин до кінця зустрічі з "Динамо" Загреб, уникнув поразки.

Вирішальні два м'ячі були забиті з інтервалом в кілька додаткових хвилин. Найважливішу роль в позитивному результаті зіграв Андрій Пятов, який заробив пенальті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відеоогляд матчу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 4-го туру в Загребі між місцевим "Динамо" і донецьким "Шахтарем" завершився з рахунком 3:3, притому останні два голи українці забили на 2-й і 7-й доданих хвилинах.

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