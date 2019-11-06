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7 листопада • оновлено в 01:40
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"Динамо" Загреб - "Шахтар": відеоогляд матчу

"Динамо" Загреб - "Шахтар": відеоогляд матчу
Зустріч ознаменувалася неймовірною розв'язкою
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Донецький "Шахтар" в 4-му турі Ліги чемпіонів зміг врятувати мертвий матч, і, програючи 1:3 за кілька хвилин до кінця зустрічі з "Динамо" Загреб, уникнув поразки.

Вирішальні два м'ячі були забиті з інтервалом в кілька додаткових хвилин. Найважливішу роль в позитивному результаті зіграв Андрій Пятов, який заробив пенальті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відеоогляд матчу.

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Каштру прокоментував неймовірний результат "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 4-го туру в Загребі між місцевим "Динамо" і донецьким "Шахтарем" завершився з рахунком 3:3, притому останні два голи українці забили на 2-й і 7-й доданих хвилинах.

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Теми
Ліга чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб
Теги
Динамо Загреб ФК Шахтар
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