"Динамо" Загреб - Шахтар: онлайн відео голів Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" в четвертому турі Ліги чемпіонів на легендарному стадіоні "Максимір" у Загребі грає з місцевим "Динамо".

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Динамо Загреб – Шахтар.

"Динамо" Загреб Хорватія – "Шахтар" Україна 1:1

0:1 – 13 Алан Патрік,

1:1 – 25 Петкович.

Динамо Загреб – Ліваковіч, Стоянович, Періч, Ділавер, Леовац, Адемі, Ольмо, Оршіч, Моро, Теофіль-Катрін, Петкович.

Шахтар – Пятов, Кривцов, Ісмаїлі, Матвієнко, Додо, Коваленко, Марлос, Степаненко, Алан Патрік, Тайсон, Мораес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня зустріч між цими командами в рамках третього туру Ліги чемпіонів у Харкові завершилася внічию (2:2).

18 вересня "гірники" в 1-му турі програли англійському "Манчестер Сіті". Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

Зустріч 2-го туру в Італії проти місцевої " Аталанти " завершилася з рахунком 2: 1 на користь українського клубу.

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