"Динамо" Загреб - Шахтар: онлайн відео голів Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" в четвертому турі Ліги чемпіонів на легендарному стадіоні "Максимір" у Загребі грає з місцевим "Динамо".
OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Динамо Загреб – Шахтар.
"Динамо" Загреб Хорватія – "Шахтар" Україна 1:1
0:1 – 13 Алан Патрік,
1:1 – 25 Петкович.
Динамо Загреб – Ліваковіч, Стоянович, Періч, Ділавер, Леовац, Адемі, Ольмо, Оршіч, Моро, Теофіль-Катрін, Петкович.
Шахтар – Пятов, Кривцов, Ісмаїлі, Матвієнко, Додо, Коваленко, Марлос, Степаненко, Алан Патрік, Тайсон, Мораес.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня зустріч між цими командами в рамках третього туру Ліги чемпіонів у Харкові завершилася внічию (2:2).
18 вересня "гірники" в 1-му турі програли англійському "Манчестер Сіті". Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.
Зустріч 2-го туру в Італії проти місцевої " Аталанти " завершилася з рахунком 2: 1 на користь українського клубу.
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