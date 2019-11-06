Динамо Загреб - Шахтар: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Після домашньої нічиї з "Динамо" "Шахтар" ускладнив собі життя в Лізі чемпіонів, перетворивши гостьовий матч з хорватами, який пройде 6 листопада в Загребі, майже в найважливішу гру сезону.

Саме загребське "Динамо" є головним конкурентом "Шахтаря" в боротьбі за 2-е місце в групі, і після нічиї в Харкові донеччанам доведеться виконати неймовірно важке завдання - переграти динамівців в Загребі. Ще кілька років тому продібна мета здавалася цілком посильною для українського клубу, але в цьому сезоні хорватське "Динамо" постало в Європі з дуже пристойною грою та швидкістю, і в майбутньому матчі перемога "Шахтаря" майже не прогнозується...

Втім, нинішній "Шахтар" Луїша Каштру ще не сказав останнього слова і здатний здивувати. "Гірники" в хорошому стані та без важливих кадрових втрат (хіба що варто відзначити відсутність в списку Євгена Коноплянки) вирушили в Загреб, і мають намір зіграти явно не з позиції другого номера.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" Загреб - "Шахтар", який розпочнеться 6 листопада на загребському стадіоні "Максимір о 22:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ДИНАМО" ЗАГРЕБ - "ШАХТАР"

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. ГРУПА С

Загреб (Хорватія). Стадіон "Максимір". 22:00

Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Шахтар" Донецьк (Україна) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "ДИНАМО" ЗАГРЕБ - "ШАХТАР"

У прямому ефірі на ТБ матч в Загребі можна подивитися на ТК "Футбол 2", також трансляцію поєдинку можна буде знайти в інтернеті на російському каналі "Матч! Гра".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ДИНАМО" ЗАГРЕБ - "ШАХТАР"

В одному з найважливіших матчів групи С авторитетні букмекерські контори фаворитом Вироблять "Динамо" - на перемогу хорватів коефіцієнт дорівнює 2.15, в той час як на "Шахтар" - 3.2. Нічия ж оцінюється котируванням в 3.5.

У першому матчі проти "Динамо" Загреб "Шахтар" втратив перемогу shakhtar.com

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "ДИНАМО" ЗАГРЕБ - "ШАХТАР"

Поєдинок "Динамо" і "Шахтаря" обслуговуватиме один з найавторитетніших арбітрів Європи сьогодення - німець Фелікс Брих. В останній раз Брих перетинався з "Шахтарем" в 2010-му, обслуговуючи його матч з "Порту" в ЛЧ (1:2) - тоді німець видав два видалення Ярославу Ракицькому і Дмитру Чигринському.

Асистентами Бриха виступлять Марк Борш і Штефан Лупп, а четвертим арбітром стане Свен Яблонскі (всі - Німеччина).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ДИНАМО" ЗАГРЕБ - "ШАХТАР"

Недад Беліца, головний тренер "Динамо" Загреб

"Чи думаємо ми про недооцінку з боку "Шахтаря"? Ні. Очікую агресивне "Динамо", те, яке було в Харкові, як у фазі атаки, так і оборони. Завтра ми це покажемо. Після результату минулого матчу очікую більше концентрації. "Шахтар" – серйозна команда, яка показує хороші результати, досвідчена. Певні гравці "Шахтаря" дуже прекрасні, можуть змінити хід матчу своєю дією. Це вимагає від нас концентрації протягом усіх 90 хвилин, оскільки в 2-3 ситуаціях в минулому матчі ми допустили брак".

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Наша головна збря – стиль гри. Ні в якому разі не будемо відходити від свого ДНК. "Шахтар" завтра постарається зіграти в ту гру, яку показував протягом усього сезону як в Лізі чемпіонів, так і в українському чемпіонаті. Найголовніше – показати завтра хорошу гру в атаці, абсолютно безпечну, знайти шляхи, щоб розкрити оборону "Динамо", і, звичайно ж, забивати".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо" Загреб (5-4-1): Ліваковіч - Стоянович, Теофіл-Катрен, Ділавер, Періч, Леовац - Ольмо, Адемі, Моро, Оршіч - Петкович

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Маркос Антоніо - Коваленко, Марлос, Тайсон - Мораес

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