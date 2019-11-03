Динамо Загреб - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" в четвертому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 в середу, 6 листопада, зіграє в гостях з "Динамо" із Загреба.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо Загреб - Шахтар. Початок зустрічі - о 21:55.

Шанувальники футболу, які не потраплять на загребський стадіон "Максимір", зможуть підтримати команду Луїша Каштру біля екранів ТБ. У прямому ефірі домашню гру "помаранчово-чорних" проти чемпіона Хорватії покаже український телеканал "Футбол 2" і російський "Матч! Гра".

У записі поєдинок буде доступний 7 листопада о 05:00 на каналі "Матч! Футбол 2" і о 09:05 на каналі "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня зустріч між цими командами в рамках третього туру Ліги чемпіонів у Харкові завершилася внічию (2:2).

18 вересня "гірники" в 1-му турі програли англійському "Манчестер Сіті". Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

Зустріч 2-го туру в Італії проти місцевої "Аталанти" завершилася з рахунком 2:1 на користь українського клубу.

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