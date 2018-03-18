"Динамо" забило чотири голи "Ворсклі" в матчі УПЛ

Київське "Динамо" в матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі розгромило полтавську "Ворсклу". Зустріч пройшла на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 4:0.

Ключовий момент трапився вже на 4-й хвилині матчу, коли "Динамо" зусиллями Бесєдіна забило швидкий гол. Після цього столичні футболісти стали грати розкуто, багато комбінували і змогли закотити у ворота Шуста ще три м'яча.

"Динамо" - "Ворскла" - 4:0 (1:0, 3:0)

Голи: 1:0 - 4 Бесєдін, 2:0 - 59 Бурда, 3:0 - 63, пенальті Циганков, 4:0 - 88 Хльобас.

Динамо - Бойко, Шабанов, Бурда, Піваріч, Кендзьора, Ротань, Вербич, Гармаш (Алібеков, 72), Циганков, Шапаренко (Буяльський, 88), Бесєдін (Хльобас, 78).

Ворскла - Шуст, Сапай, Пердута, Гіоргадзе, Даллку, Кобахідзе (Ребенок, 60), Чеснаков, Кадімян, Васін, Кулач (Одарюк, 76), Сергійчук (Коломоєць, 69).

Попередження: Ротань (83).

Свій наступний поєдинок "Динамо" проведе 1 квітня проти ФК "Маріуполя", який в цьому турі в паралельному матчі з рахунком 0:3 поступився "Шахтарю".

Нагадаємо, що напередодні Хацкевич відсторонив Хачеріді від тренувань з "Динамо".