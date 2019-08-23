"Динамо" забило 8 голів принциповому супернику в чемпіонаті U-19

У матчі 3-го туру першості України серед 19-річних між юніорами "Маріуполя" і київського "Динамо" було забито аж 10 м'ячів. Гра, що проходила в Маріуполі, закінчилася перемогою гостей - 8:2.

До перерви футболісти "Динамо" відзначилися всього двічі - на 2-й хвилині Скорко прострілив у штрафну на Окоро, а той з другої спроби переправив м'яч в сітку воріт, повідомляє "Динамоманія". На 23-й хвилині кияни подвоїли рахунок - Надольский отримав м'яч, обробив його і пробив метрів з 15-ти - голкіпер "Маріуполя" був безсилий.

"Маріуполь" - "Динамо" - 2:8 "Динамомания"

На відпочинок команди пішли за рахунку 0:2, а ось другий тайм перетворився на феєрверк гольових ситуацій - "Динамо" відзначилося ще шість разів і двічі дозволило це зробити "Маріуполю". Хет-трик на свій рахунок записав динамівець Владислав Ванат, два голи - в активі його партнера Вікентія Волошина.

"Динамо" (U-19) після трьох турів має максимум набраних очок і очолює турнірну таблицю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс звернувся до вболівальників "Динамо" після зміни тренерського штабу команди.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!