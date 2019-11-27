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29 листопада • оновлено в 11:52
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"Динамо" забило 2 голи на останніх секундах і вийшло в плей-офф Юнацької ліги УЄФА

14.9т
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Київське "Динамо" в матчі-відповіді другого раунду Юнацької ліги УЄФА неймовірним чином врятувалася від поразки в Греції проти місцевого ПАОКа (2:2)

З урахуванням перемоги в першому матчі 2 тижні тому (3:0) цей результат вивів юних столичних футболістів в 1/16 турніру.

Столична команда провально розпочала зустріч і вже на 23-й хвилині "палала" 0:2. Фантастична розв'язка наступила на останніх секундах, коли українці закотили два м'ячі.

Жеребкування цього раунду плей-офф відбудеться 16 грудня. Зустрічі пройдуть в лютому.

ПАОК U-19 Греція – Динамо К U-19 Україна 2: 2 (2: 0, 0: 2)

Голи: 1: 0 – 14, пенальті Думціс, 2: 0 – 23 Цоліс, 2: 1 – 90 Ісаєнко, 2: 2 – 90 Ярош.

ПАОК U-19 – Таліхманідіс, Тахатос, Калуцікідіс, Панайоту (Гроздіс, 46), Міхайлідіс, Цінгарас, Яксіс, Думціс, Куціас (Пурнарас, 60), Панідіс (Цопуроглу, 68), Цоліс (Gkorteziani, 72).

Динамо К U-19 – Нещерет, Забарний, Вівчаренко, Біловар, Скорко, Надольский (Ванат, 80), Шулянскій (Ярош, 90), Білошевскій, Волошин (Бодня, 34), Цітаішвілі (Близниченко, 80), Ісаєнко.

Попередження: Скорко (14), Білошевскій (20), Бодня (51), Тахатос (64), Вівчаренко (66), Надольский (86), Міхайлідіс (90), Близниченко (90), Пурнарас (90), Ісаєнко (90 ).

Вилучення: Тахатос (90).

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"Шахтар" забив унікальний гол в Юнацькій лізі УЄФА: відео шедевра

Як повідомляв OBOZREVATEL, на матчі київського "Динамо" U-19 проти одноліток з туринського "Ювентуса" в Юнацької лізі УЄФА 20 лютого минулого року був встановлений вражаючий рекорд.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Ліга УЄФА
Місце
Греція
Теги
ФК Динамо Київ ПАОК
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пацаны просто молодцы! Браво, команда! А вот автор статьи - просто идиот! Да, так и есть - Динамо забило 2 мяча в последние 4 минуты. Ну и что? Какое "спасение" ??? Динамо дома выиграло 3;0. А проигрывало 0:2. И "спасаться" должен был ПАОК! Кого вы держите в штате, Обоз?
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