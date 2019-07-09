Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" з розгромним рахунком виграло в Австрії

3.3т Читати матеріал російською

Віце-чемпіон України київське "Динамо" в третьому матчі передсезонних зборів в Австрії розгромило місцевий "Цирль". Зустріч проти представника четвертої ліги країни завершилася з рахунком 5:0.

"Динамо" – "Цирль" (Австрія) – 5:0

Голи: Бесєдін (23), Буяльський (32), де Пена (37), Шапаренко (65), Піваріч (83)

"Динамо": Кучерук (Нещерет, 45), Шабанов (Піваріч, 56), Попов, Алібеков (Русин, 45), Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Андрієвський, Цітаішвілі, Дуелунд (де Пена, 31), Бесєдін

"Динамо" – "Цирль"

"Динамо" – "Цирль"

ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль"

"Динамо" – "Цирль"

ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль"

"Динамо" – "Цирль"

ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль"

"Динамо" – "Цирль"

ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль"

"Динамо" – "Цирль"

ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль"

"Динамо" – "Цирль"

ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль"

"Динамо" – "Цирль"

ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль"

"Динамо" – "Цирль"

ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль"

"Динамо" – "Цирль"

ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль"

"Динамо" – "Цирль"

ФК Динамо

Новини
Ключовий футболіст збірної України забив перший гол за "Динамо": відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні столичні футболісти зіграли внічию з грецьким "Олімпіакосом" (1:1). Раніше "Динамо" з рахунком 3:0 обіграло австрійський "Ваккер".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel