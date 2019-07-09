"Динамо" з розгромним рахунком виграло в Австрії

Віце-чемпіон України київське "Динамо" в третьому матчі передсезонних зборів в Австрії розгромило місцевий "Цирль". Зустріч проти представника четвертої ліги країни завершилася з рахунком 5:0.

"Динамо" – "Цирль" (Австрія) – 5:0

Голи: Бесєдін (23), Буяльський (32), де Пена (37), Шапаренко (65), Піваріч (83)

"Динамо": Кучерук (Нещерет, 45), Шабанов (Піваріч, 56), Попов, Алібеков (Русин, 45), Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Андрієвський, Цітаішвілі, Дуелунд (де Пена, 31), Бесєдін

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

"Динамо" – "Цирль" ФК Динамо

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні столичні футболісти зіграли внічию з грецьким "Олімпіакосом" (1:1). Раніше "Динамо" з рахунком 3:0 обіграло австрійський "Ваккер".

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