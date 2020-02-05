"Динамо" з рахунком 5:0 розгромило титулований європейський клуб

Київське "Динамо" впевнено стартувало на другому зборі в турецькому Белеку. У стартовому поєдинку віцечемпіони України розгромили чотириразового чемпіона Словенії – "Олімпію" Любляна.

"Динамо" – "Олімпія" Любляна – 5:0

Голи: Буяльський (10), Вербич (27), Русин (54), де Пена (81), Романчук (90).

"Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзьора, Попов, Кадір, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Дуелунд, Вербич, Буяльський – Соль.

"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Караваєв, Романчук, Сирота, Піваріч – Андрієвський, Шапаренко, де Пена, Мащенко, Сухоручко – Русин.

Гол Буяльського

Гол Вербича

гол Русина

Гол де Пени

Гол Романчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, на перших зборах "біло-сині" з рахунком 3:0 розгромили чемпіона Білорусі – "Динамо" (Брест), до цього зазнали безглуздої поразки від хорватського "Хайдука", пропустивши гол на останній хвилині матчу.

До цього підопічні Олексія Михайличенка обіграли "Вардар" (4:0), який є лідером чемпіонату Північної Македонії та в першому матчі 2020 року зіграли внічию з польською "Легією". 20 січня кияни мінімально обіграли азербайджанський "Нефтчі" – 2:1.

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