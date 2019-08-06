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"Динамо" з поразки стартувало в кваліфікації Ліги чемпіонів

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Київське "Динамо" програло в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У Бельгії "біло-сині" мінімально поступилися місцевому "Брюгге" - 0:1.

Брюгге - Динамо

Брюгге - Динамо

Старт вийшов дуже бурхливий. Обидві команди встигли створити кілька гострих моментів, але до гола справа не дійшла. Особливо запам'ятався вихід один на один Бесєдіна на 15-й хвилині. Форвард після ауту класно розвернувся, обіграв Делі, цілив між ніг голкіпера, але пробив прямо в Міньоле.

Брюгге - Динамо

Брюгге - Динамо

Ближче до середини тайму господарі поступово перехопили ініціативу і далекими закидами змогли організувати кілька небезпечних атак. Було помітно, що українські захисники нервують, часто граючи просто на відбій.

Брюгге - Динамо

Брюгге - Динамо

"Динамо" ніяк не могло перейти центр поля, постійно відбиваючись від натиску суперника, і на 35-й хвилині привезло собі пенальті. Олександр Караваєв, що прийшов в клуб в міжсезоння, не догледів за Ванакеном і Хав'єр Естрада Фернандес поставив абсолютно заслужений одинадцятиметровий. Сам же Ванакен і реалізував покарання, розвівши по кутах м'яч і Бойка.

Брюгге - Динамо

Брюгге - Динамо

Футболісти з Києва продовжували не встигати за своїми опонентами, порушуючи правила і пропускаючи передачі з флангів.

За підсумками тайму складалося враження, що центру поля у киян взагалі немає. Через фланги гра не шла. Єдиний небезпечний момент за 45 хвилин Бесєдін створив для себе сам.

На другий тайм Олександр Хацкевич випустив Віктора Циганкова і гравець збірної України одразу загострив ситуацію біля воріт бельгійців.

Після пасу Віктора на 65-й хвилині новачок Жерсон Родрігес міг забивати, але захисник дивом виніс м'яч з лінії воріт.

На наступній хвилині Хацкевич змінює Вербича на Де Піну, що дуже оживило фланги віце-чемпіонів України.

"Динамо" помітно додало в атаці, постійно загрожуючи воротам Міньоле, але реальну можливість забити гол, так і не створила.

Зустріч у відповідь відбудеться через тиждень - 13 серпня на НСК "Олімпійський". Початок о 20:30.

"Брюгге" Бельгія – "Динамо" Україна 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 37, пенальті Ванакен.

Брюгге – Міньоле, Соболь, Делі, Мітровіч, Ванакен, Мата, Рітс, Вормер, Бонавентуре (Схрейверс, 63), Тау, Окереке.

Динамо – Бойко, Бурда, Кадар, Кендзьора, Миколенко, Караваєв (Циганков, 46), Вербич (де Пена, 64), Буяльський, Гармаш, Сидорчук, Бесєдін (Родрігеш, 46).

Попередження: Делі (20), Бонавентуре (39), Гармаш (41), Кендзьора (44), Родрігеш (68), Сидорчук (79), Кадар (82).

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Відзначимо, що в разі успіху в двоматчевому протистоянні з бельгійцями, в раунді плей-офф кияни зіграють з переможцем пари "Базель" (Швейцарія) – ЛАСК (Австрія).

3 серпня кияни здобули впевнену гостьову перемогу над ФК "Львовом" у 2-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі. Зустріч на "Арені Львів" завершилась з рахунком 0:3.

Крім того, напередодні столична команда зробила гучний трансфер, підписавши гравця збірної Люксембургу.

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Теми
Динамо – Брюгге Ліга чемпіонів
Місце
Бельгія Брюгге
Теги
ФК Динамо Київ ФК Брюгге
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