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"Динамо" з перемоги стартувало в УПЛ

2.1т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" в першому матчі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло на виїзді львівські "Карпати". Гра на стадіоні "Україна" завершився з рахунком 2:0.

З перших хвилин гості захопили ініціативу і раз по раз тероризували Підківку гострими випадами. Розв'язка наступила в кінцівці першого тайму.

На 42-й хвилині Ковтун замкнув передачу з правого флангу в свої ворота, а через три хвилини затяжна атака "Динамо" призвела до пенальті. Очевидний фол Гуцуляка на Гармашi і Бесєдін чітко реалізував удар з точки.

"Карпати" – "Динамо" 0: 2

Голи: 0: 1 – 42, автогол Ковтун, 0: 2 – 45, пенальті Бесєдін.

Карпати – Підківка, Ковтун, Та Граса, Вакуленко, Якимець, Кльоц, Вербний, Ді Франко (Ременюк, 83), Войковіч (Козак, 73), Гуцуляк, Карпенко (Лейоус, 46).

Динамо – Бойко, Кендзьора (Циганков, 69), Бурда, Миколенко, Кадар, Вербич (де Пена, 46), Гармаш, Караваєв, Шепелев, Буяльський (Сидорчук, 79), Бесєдін.

Попередження: Кадар (13), Карпенко (16), Бесєдін (27), Гуцуляк (45), Кендзьора (67), Миколенко (79), Вербний (83).

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Нагадаємо, що 28 липня "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" і в 8-й раз в історії завоювало Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 2:1.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Львів
Теги
ФК Карпати ФК Динамо Київ
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
адекватные.покидайте эту помоку.хай чубатые друг друга за чубы таскают
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