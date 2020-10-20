"Динамо" – "Ювентус": з'явився відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" не змогло порадувати нечисленних уболівальників на НСК "Олімпійський" і в першому турі Ліги чемпіонів пропустило два сухих м'ячі від італійського "Ювентуса".

Вже на 1-й хвилині другого тайму столичні футболісти упустили Морату, який відкрив рахунок. У другому таймі у киян практично не було моментів, проте за 6 хвилин до фінального свистка все той же Мората оформив дубль.

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Відзначимо, що це поразка стала першою для "Динамо" в офіційних матчах під керівництвом Луческу. Крім того, румунський наставник встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів.