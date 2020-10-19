"Динамо" – "Ювентус": стало відомо про остаточне рішення по уболівальникам на матчі ЛЧ

Матч першого туру Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Ювентусом", який відбудеться у вівторок, 20 жовтня, на НСК "Олімпійський", пройде з глядачами.

На офіційному сайті киян з'явилося остаточне рішення щодо присутності уболівальників на поєдинку. Столичний клуб закликає своїх прихильників завчасно приходити на стадіон, щоб уникнути скупчення людей. Вхід на арену буде відкритим за дві години до стартового свистка.

Відзначається, що при собі потрібно мати документ, що посвідчує особу, оскільки квитки іменні. Також необхідно дотримуватися особливих правил перебування на стадіоні, встановлених для боротьби з поширенням коронавірусу.

Всі власники квитків пройдуть скринінг температури тіла перед входом на арену. Якщо вона буде перевищувати 37,2, то в проході на "Олімпійський" їм буде відмовлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, на якому телеканалі можна буде подивитися пряму трансляцію матчу.