"Динамо" – "Ювентус": відео голів
Київське "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський", який менш ніж на 30% був заповнений уболівальниками, в матчі 1-го туру Ліги чемпіонів програло італійському "Ювентусу".
Рахунок був відкритий на 1-й хвилині другого тайму. К'єза віддав пас Ремзі, той п'ятою під удар викотив Кулусевскі, який з лінії штрафного приклався низом. Його удар Бущан відбив, але прямо на набігаючого Морату, який з двох метрів вніс м'яч у сітку.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн відео голів.
"Динамо" Україна – "Ювентус" Італія 0:2
Гол: 0:1 – 46 Мората.
0: 2 – 84 Мората.
Динамо – Бущан, Кендзьора, Караваєв (Попов, 70), Забарний, Миколенко, Шапаренко, Сидорчук, Циганков (Вербич, 71), Буяльський (Гармаш, 89), де Пена (Родрігеш, 60), Супряга.
Ювентус – Шченсни, К'єлліні (Демірал, 19), Данило, Бонуччі, Куадрадо, Ремзі (Федеріко Бернардескі, 79), Бентанкур (Артур, 79), Кулусевскі (Диба, 56), Рабьо, К'єза, Мората.
Попередження: Бентанкур (45), Куадрадо (50), Демірал (59).
Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Ювентусі" перед грою з "Динамо" було зафіксовано два випадки зараження на коронавірус.
Крім Кріштіану Роналду, позитивний тест на COVID-19 здав півзахисник туринців Уестон Маккеннi.