"Динамо" – "Ювентус": онлайн відео голів

У ці хвилини на столичному НСК "Олімпійський", який менш ніж на 30% заповнений уболівальниками, проходить матч 1-го туру Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Ювентусом".

Рахунок був відкритий на 1-й хвилині другого тайму. К'єза віддав пас Ремзі, той п'ятою під удар викотив Кулусевскі, який з лінії штрафного приклався низом. Його удар Бущан відбив, але прямо на набігаючого Морату, який з двох метрів вніс м'яч у сітку.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн відео голів.

"Динамо" Україна – "Ювентус" Італія 0:1 (другий тайм)

Гол: 0:1 – 46 Мората.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Караваєв, Забарний, Миколенко, Шапаренко, Сидорчук, Циганков, Буяльський, де Пена, Супряга.

Ювентус – Шченсни, К'єлліні (Демірал, 19), Данило, Бонуччі, Куадрадо, Ремзі, Бентанкур, Кулусевскі, Рабьо, К'єза, Мората.

Попередження: Бентанкур (45), Куадрадо (50).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Ювентусі" перед грою з "Динамо" було зафіксовано два випадки зараження коронавірусів.

Крім Кріштіану Роналду, позитивний тест на COVID-19 здав півзахисник туринців Уестон Маккеннi.