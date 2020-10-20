"Динамо" – "Ювентус": дивитися онлайн трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у вівторок, 20 жовтня, проведе стартовий матч Ліги чемпіонів. Суперником "біло-синіх" є туринський "Ювентус".

Зустріч відбудеться на стадіоні НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Ювентус. Початок гри – о 19:55.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО – ЮВЕНТУС

Побачити протистояння киян з найтитулованішим клубом Італії можна буде завдяки прямій трансляції на каналі "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, гру покажуть російські "Матч! Футбол 2" і "Матч! Прем'єр", а також білоруський мовник "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ЮВЕНТУС

Фаворитом протистояння вважається туринська команда, ставки на перемогу якої приймаються з коефіцієнтом 1,85.

Нічия оцінюється котируванням 3,30. А показники на успіх "Динамо" досягають рівня 4,50.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати матч довірили бригаді арбітрів з Румунії, яку очолює досвідчений Овідіу Хацеган. Допомагати йому будуть лайнсмени Октавіан Шовре та Себастьян Георге, а роль четвертого рефері виконає Себастьян Колцеску.

Крім того, на грі буде працювати система відеодопомоги арбітрам, за якою стежитиме німець Бастіан Данкерт.

Мірча Луческу висловив упевненість в своїх футболістів. ФК "Динамо" Київ

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мірча Луческу, головний тренер "Динамо":

– Це важлива гра для нашої молоді, важливо, як вони впораються з цим стресом, тиском і напругою, оскільки очікється гра дійсно дуже високого рівня. Природно, емоції є, і це нормально. Для багатьох гравців нелегко за два з половиною місяці пройти новий етап, дійшовши до таких відповідальних матчів, і зробити це швидко. За цей час вони дуже сильно виросли. Я впевнений в них і вірю, що вони зможуть себе подолати і зіграти та дуже хорошому рівні, щоб підняти свою планку.

Андреа Пірло, головний тренер "Ювентуса":

– Містер був моїм першим тренером, який привів мене у великий футбол, коли мені було 15 чи 16 років. Звичайно, спогадів про цього тренера у мене дуже багато. І завжди буду йому вдячний і завжди буду йому про це говорити. У нас буде можливість трохи поспілкуватися. Звичайно, перший матч, особливо в такому турнірі, як Ліга чемпіонів, завжди особливий, важливий. Тому важливо здобути перемогу, до чого ми зараз і готуємося. Але спокійно.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена – Супряга

"Ювентус": Щенсни – Данило, Бонуччі, К'єлліні – Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Ремзі, Кулусєвські – Мората, Дібала

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Команди зустрічалися одна з одною чотири рази. "Динамо" в цьому протистоянні вдалося домогтися лише однієї нічиї. Це було ще у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 97/98.

У 2002-му році кияни програли в Турині з рахунком 5:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, було прийнято остаточне рішення щодо присутності вболівальників на матчі "Динамо" – "Ювентус".