"Динамо" – "Ювентус": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів

Олександр Чеканов Футбол 14:36, 19.10.2020

Київське "Динамо" вважається аутсайдером матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з туринським "Ювентусом".

Зустріч відбудеться у вівторок, 20 жовтня, на головній арені України НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Ювентус. Початок – о 19:55.

Аналітики надають переваги італійській команді. Ставки на перемогу "Ювентуса" приймаються з коефіцієнтом 1,90. Нічия оцінюється котируванням 3,30. А показники на успіх "Динамо" досягають рівня 4,50.

Ставки на матч "Динамо" – "Ювентус"
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Нагадаємо, що гостям у грі в Києві не допоможе зоряний Кріштіану Роналду, який заразився коронавірусом. Крім того, відразу сім футболістів "Ювентуса" потрапили під слідство через можливе порушення карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про ситуацію з квитками на матч Ліги чемпіонів з "Ювентусом".

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