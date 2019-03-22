"Динамо" втратило ще одного форварда

Форвард київського "Динамо" Назарій Русин не зміг взяти участь в матчі молодіжної збірної України проти Македонії через травму. Про це повідомили в прес-службі Федерації футболу України.

Русин зіграв в першому матчі проти "Челсі" в 1/8 Ліги Європи, однак матч-відповідь через напругу м'яза пропустив. Однак український форвард повернувся на поле в останньому матчі Прем'єр-ліги України проти "Олімпіка" і навіть відзначився забитим м'ячем.

Назарій Русин ФК Динамо Київ

Нагадаємо, що в лазареті київського "Динамо" вже знаходяться два форварда. Артем Бесєдін повернеться в лад не раніше середини квітня, а Фран Соль тільки почав відновлення після операції. Іспанський нападаючий отримав травму в матчі чемпіонату України проти "Десни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко відсіяв двох футболістів київського "Динамо" перед стартовим матчем кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Португалії.

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