"Динамо" втратило провідного футболіста в матчі з "Шахтарем"

Основний центральний захисник київського "Динамо" Денис Попов не допоможе своїй команді в надважливому матчі 25-го туру Прем'єр-ліги з "Олександрією".

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, провідний футболіст "біло-синіх" пропустить поєдинок 7 червня через перебір жовтих карток. Попов заробив "зайве" попередження на 22-й хвилині зустрічі з "Шахтарем", який динамівці програли 1:3.

Денис Попов (в білих бутсах) ФК "Шахтар"

Таким чином, Денис не вийде на поле в поєдинку проти "Олександріі", яка йде на п'ятому місці в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Динамо" всього лише на три пункти.

Нагадаємо, кияни після поразки від "Шахтаря" мають в своєму активі 46 очок. Стільки ж набрали "Зоря" та "Десна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник "Динамо" Владислав Дубінчак, який зараз виступає в оренді за львівські "Карпати", підтвердив позитивний результат тесту на коронавірус.

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