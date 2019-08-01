"Динамо" втратило лідера перед стартом у Лізі чемпіонів

Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич отримав травму в матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги проти "Карпат" (2:0).

Словенський гравець провів на полі лише половину часу матчу і був замінений у перерві. За повідомленням Footballhub, після гри Вербич вийшов із роздягальні з перемотаним коліном. Футболіст зізнався, що грав із болем в нозі з 25-ї хвилини матчу.

ФК "Динамо"

1 серпня півзахиснику належить пройти обстеження, яке допоможе встановити серйозність травми. Зазначимо, що вже 6 серпня "Динамо" проведе перший матч у кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Брюгге" на виїзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" близьке до купівлі нового форварда. ЗМІ вдалося дізнатися подробиці гучного трансферу.

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