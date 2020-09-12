"Динамо" втратило футболіста збірної України перед грою Ліги чемпіонів

Захисник "Динамо" Олександр Тимчик отримав травму в матчі 2-го туру УПЛ з "Десною" і пропустить поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів з АЗ.

На 33 хвилині Олександр, віддаючи пас, відчув біль з внутрішньої сторони правого стегна. Футболіст збірної України після допомоги лікарів спробував повернутися на поле, але продовжити зустріч не зміг.

Telegram-канал "Динамо Київ Inside" повідомляє про пошкодження пахових кілець. Цю ж травму підтверджує у футболіста збірної України і Footballhub.

Тимчик травмував пах Telegram-канал "Динамо Київ Inside"

Мірча Луческу на прес-конференції так прокоментував ситуацію з футболістом: "Як правило, такі травми дуже серйозні, після них швидко не повертаються на поле".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тимчик в липні повернувся з оренди в луганській "Зорі". Встиг провести дві зустрічі за збірну України в Лізі націй.