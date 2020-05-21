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21 травня • оновлено в 18:04
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"Динамо" втратило через травми п'ять гравців після виходу з карантину – ЗМІ

3.3т
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П'ятеро футболістів київського "Динамо" отримали травми після виходу з карантину. Лазарет поповнили Віктор Циганков, Микита Бурда і Микола Шапаренко. Імена двох інших гравців залишаються невідомими.

"У "Динамо" розпочалася епідемія травм після виходу команди з карантину. П'ятеро гравців отримали пошкодження. Ми знаємо імена трьох: у Шапаренко м'язова травма, у Бурди, на щастя, не рецидив, а запалення меніска, в результаті якого він пропустить кілька тижнів, ну і Циганков потягнув м'яз і має повернутися тільки десь у середині червня", – розповів ведучий шоу "Та То Таке" Сергій Болотников.

"Динамо" втратило п'ятьох гравців через травми

"Динамо" втратило п'ятьох гравців через травми

XSPORT.ua

Відзначимо, що вже 30 травня "Динамо" має зустрітися з "Шахтарем" в першому матчі після відновлення української Прем'єр-ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розповіли, коли відбудеться фінал Кубка України, і назвали дату початку і закінчення УПЛ.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Прем'єр-ліга України
Тег
ФК Динамо Київ
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