"Динамо" втратило 15 футболістів перед матчем УПЛ: повний список

Київське "Динамо" втратило 15 футболістів перед виїзним матчем 10-го туру української Прем'єр-ліги проти "Інгульця", який відбудеться в суботу, 21 листопада.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, захисник Томаш Кендзьора і нападник Назарій Русин поповнили лазарет. Інші гравці продовжують відновлення після позитивних результатів тестів на коронавірус.

Повністю список футболістів, на яких не зможе розраховувати головний тренер Мірча Луческу в найближчому поєдинку, виглядає так:

1. Руслан Нещерет (голкіпер) – коронавірус;

2. Микита Бурда (захисник) – травма;

3. Володимир Костевич (захисник) – травма;

4. Олександр Тимчик (захисник) – травма;

5. Томаш Кендзьора (захисник) – травма;

6. Денис Попов (захисник) – коронавірус;

7. Олександр Сирота (захисник) – коронавірус;

8. Артем Шабанов (захисник) – коронавірус;

9. Сергій Сидорчук (півзахисник) – коронавірус;

10. Віктор Циганков (півзахисник) – коронавірус;

11. Міккель Дуелунд (півзахисник) – коронавірус;

12. Олександр Андрієвський (півзахисник) – коронавірус;

13. Богдан Лєднєв (півзахисник) – коронавірус;

14. Жерсон Родрігес (нападник) – коронавірус;

15. Назарій Русин (нападник) – травма.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу прокоментував чутки про те, що збирається залишити "Динамо", заявивши, що вперше його виставили боягузом щодо клубу.