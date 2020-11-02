"Динамо" втратило 12 гравців перед матчем із "Барселоною": повний список
Київське "Динамо" не зможе задіяти одразу 12 футболістів у матчі третього туру Ліги чемпіонів із "Барселоною", який відбудеться 4 листопада.
Основна частина гравців не зможе взяти участь у грі через коронавірус. Ще кілька футболістів травмовані, а капітан команди Сергій Сидорчук пропустить поєдинок через вилучення у грі з "Ференцварошем".
Повний список втрат "Динамо" виглядає так:
1. Григорій Бущан (воротар) – коронавірус
2. Денис Бойко (воротар) – коронавірус
3. Віталій Миколенко (захисник) – коронавірус
4. Олександр Караваєв (захисник) – коронавірус
5. Олександр Тимчик (захисник) – травма
6. Володимир Костевич (захисник) – травма
7. Микола Шапаренко (півзахисник) – коронавірус
8. Сергій Сидорчук (півзахисник) – дискваліфікація
9. Денис Гармаш (півзахисник) – коронавірус
10. Міккель Дуелунд (півзахисник) – коронавірус
11. Георгій Цітаішвілі (півзахисник) – коронавірус
12. Тудор Белуце (півзахисник) – коронавірус
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Дніпро-1" перед матчем Ліги чемпіонів із "Барселоною".