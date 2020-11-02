"Динамо" втратило 12 гравців перед матчем із "Барселоною": повний список

Київське "Динамо" не зможе задіяти одразу 12 футболістів у матчі третього туру Ліги чемпіонів із "Барселоною", який відбудеться 4 листопада.

Основна частина гравців не зможе взяти участь у грі через коронавірус. Ще кілька футболістів травмовані, а капітан команди Сергій Сидорчук пропустить поєдинок через вилучення у грі з "Ференцварошем".

Повний список втрат "Динамо" виглядає так:

1. Григорій Бущан (воротар) – коронавірус

2. Денис Бойко (воротар) – коронавірус

3. Віталій Миколенко (захисник) – коронавірус

4. Олександр Караваєв (захисник) – коронавірус

5. Олександр Тимчик (захисник) – травма

6. Володимир Костевич (захисник) – травма

7. Микола Шапаренко (півзахисник) – коронавірус

8. Сергій Сидорчук (півзахисник) – дискваліфікація

9. Денис Гармаш (півзахисник) – коронавірус

10. Міккель Дуелунд (півзахисник) – коронавірус

11. Георгій Цітаішвілі (півзахисник) – коронавірус

12. Тудор Белуце (півзахисник) – коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Дніпро-1" перед матчем Ліги чемпіонів із "Барселоною".