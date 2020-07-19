Поступившись футбольному клубу "Колос" з села Ковалівка, Васильківського району Київської області в центральному матчі 32-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі, "Динамо" встановило клубний антирекорд за кількістю програних зустрічей в сезоні національної першості.

Для "біло-синіх" це стало 9-ю поразкою.

Попереднє "досягнення" команда встановила в сезоні 2012/2013. Тоді столичний клуб боровся з 16 командами, і після останнього 30-го туру з 8 поразками зайняв 3-е підсумкове місце в турнірній таблиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс залишився незадоволений матчем проти "Колоса", який кияни програли з рахунком 0:2. Раніше Олексій Михайличенко дав експрес-коментар, пояснивши результат. За словами наставника, йому хочеться швидше забути цю гру.