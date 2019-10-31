"Динамо" встановило історичний рекорд

Розширена трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України "Динамо" - "Шахтар" на Динамо Київ YouTube встановила абсолютний рекорд клубного каналу - її подивилося більше 340 000 глядачів.

Футбольне шоу, яке тривало на каналі майже три з половиною години - з експертною студією до, у перерві та після матчу, було чудово сприйняте рекордною аудиторією, зважаючи також на чудовий результат та фантастичну гру "Динамо"! Не менш важливо, що матч об'єднав уболівальників "біло-синіх" з усього світу - за даними статистики його дивилися більш ніж у 70 країнах, iнформує пресслужба віцечемпіонів України.

Клуб дякує всім уболівальникам за увагу і підтримку та обіцяє й надалі радувати їх ексклюзивними та якісними продуктами на динамівському каналі!

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна зустріч 1/8 фіналу Кубка України відбулася в Києві, де "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" (2:1). Вирішальний гол на 108-й хвилині забив Денис Попов.

Відзначимо, що цій грі всі три голи виявилися справжніми шедеврами. На суперудар Сидорчука в першому таймі, який запустив "радіокерований" м'яч, "гірники" відповіли розкішним "пострілом" Степаненка, який дозволив "Шахтарю" перевести матч в овертайм.

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