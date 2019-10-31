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31 жовтня • оновлено в 21:33
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"Динамо" встановило історичний рекорд

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Розширена трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України "Динамо" - "Шахтар" на Динамо Київ YouTube встановила абсолютний рекорд клубного каналу - її подивилося більше 340 000 глядачів.

"Динамо" встановило історичний рекорд

Футбольне шоу, яке тривало на каналі майже три з половиною години - з експертною студією до, у перерві та після матчу, було чудово сприйняте рекордною аудиторією, зважаючи також на чудовий результат та фантастичну гру "Динамо"! Не менш важливо, що матч об'єднав уболівальників "біло-синіх" з усього світу - за даними статистики його дивилися більш ніж у 70 країнах, iнформує пресслужба віцечемпіонів України.

Клуб дякує всім уболівальникам за увагу і підтримку та обіцяє й надалі радувати їх ексклюзивними та якісними продуктами на динамівському каналі!

Новини
"Переляканий": Степаненко не стримався після матчу з "Динамо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна зустріч 1/8 фіналу Кубка України відбулася в Києві, де "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" (2:1). Вирішальний гол на 108-й хвилині забив Денис Попов.

Відзначимо, що цій грі всі три голи виявилися справжніми шедеврами. На суперудар Сидорчука в першому таймі, який запустив "радіокерований" м'яч, "гірники" відповіли розкішним "пострілом" Степаненка, який дозволив "Шахтарю" перевести матч в овертайм.

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Читайте всі новини по темі "Кубок України з футболу" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Кубок України з футболу Динамо - Шахтар
Місце
Україна
Тег
ФК Динамо Київ
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Болельщики показали, что продажное ФФУ не заставит платить за кабельное телевидение и избранным каналам. Просмотр футбола должен быть свободным: или эфирные каналы, или интернет!
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